Çanakkale'de Referandum Iptali Için 200 Itiraz
Çanakkale'de referandum iptali için 200 itirazÇANAKKALE'deki İDA Dayanışma Derneği üyeleri, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen referandumun iptal edilmesi için hazırladıkları 200'e yakın dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na gönderilmek üzere Çanakkale Merkez İlçe Seçim...
Çanakkale'de referandum iptali için 200 itiraz
ÇANAKKALE'deki İDA Dayanışma Derneği üyeleri, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen referandumun iptal edilmesi için hazırladıkları 200'e yakın dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na gönderilmek üzere Çanakkale Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.
İDA Dayanışma Derneği üyeleri ve vatandaşlardan oluşan 200 kişilik grup, Çanakkale'deki adliye ek binası önünde toplandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği, mühürsüz oy pusulaları kararına itiraz etmek için bir araya gelen grup, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen referandumun iptal edilmesi talebiyle, hazırladıkları 200'e yakın dilekçeyi Ankara YSK'ya gönderilmek üzere Çanakkale Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.
İtiraz dilekçelerinin verilmesinin ardından bir açıklama yapan İDA Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Pirinçciler, "Çanakkale halkı olarak 16 Nisan'da tamamlanan halk oylamasıyla ilgili, Ankara'ya iletilmek üzere bireysel itiraz dilekçelerimizi sunuyoruz. İtirazımın sebebi; seçimle ilgili var olan kanunların çiğnenmesidir. Kanun varken YSK seçim tamamlandığında bir karar aldı. Mühürsüz zarflar, mühürsüz oy pusulaları ki bunların 2.5 milyon olduğunu biliyoruz, kabul edildi. Bir toplumsal sözleşme oylandı. Maalesef ülke ikiye bölündü. Toplumsal sözleşme ile ülke ikiye bölünmez. Hele hele bir toplumsal sözleşme yapılırken, son anda da kanun çiğnenerek yeni bir karar alınmaz. Bunu protesto ediyoruz. Seçimin yenilenmesi, yinelenmesini istiyoruz" dedi. Eğer itirazları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmezse Anayasa Mahkemesi'na, Türkiye'deki iç hukuk yolları tükenirse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.