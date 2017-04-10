Çanakkale'de Polis Haftası Etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Çanakkale'de tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Emniyet mensupları katıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Emekli Polis Derneği tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. - ÇANAKKALE