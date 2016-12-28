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Çanakkale'de Pkk/kck Operasyonu

Çanakkale'de Pkk/kck Operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 6 öğrenci gözaltına alındı.

Çanakkale'de Pkk/kck Operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 6 öğrenci gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) okuyan 6 öğrenci gözaltına alındı.

İfadelerinin alınması için jandarma komutanlığına getirilen zanlıların evlerindeki aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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