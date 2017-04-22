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Çanakkale'de Patlamamış Top Mermisi Bulundu
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Çanakkale'de Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Çanakkale'de patlamamış top mermisi bulundu.

Çanakkale'de Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Çanakkale'de patlamamış top mermisi bulundu. Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi imha edilmek üzere muhafazaya alındı.

Kaynak: Dunya.com

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Çanakkale, Patlama, Savaş