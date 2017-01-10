Çanakkale'de Okularda Kar Tatili (2)

YENİ İLÇELER EKLENDİ



Çanakkale'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tatil edilen Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine ve Yenice ilçelerine; Çan, Gökçeada ile Eceabat ilçesinde taşımalı öğrenciler ile Alçıtepe İlkokulu da eklendi.



Eceabat ilçesi ile Çanakkale merkezde eğitime devam edilecek. Merkezde sadece taşıma eğitim ile okula gelen ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için okullar yarın 1 günlüğüne tatil edildi.