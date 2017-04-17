Çanakkale'de Mesleki Yeterlilik Sınavlarına İlgi Artıyor

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Mesleki Yeterlilik sınavları, Nisan ayında farklı meslek dallarında toplam 168 adayın katılımıyla gerçekleştirildi.



7-8 ve 9 Nisan tarihlerinde Çanakkale ve Çan'da düzenlenen Çelik Kaynakçı sınavlarının ardından, 12-13-14 ve 15 Nisan tarihlerinde ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde gerçekleştirilen sınavlara, Ahşap Kalıpçı, Duvarcı, Karo Kaplamacı ve İnşaat İşçisi meslek dalları için başvuru yapan 113 adaylar katıldı.



Düzenlenen Mesleki Yeterlilik Sınavları ile ilgili bilgi veren Genel Sekreter Sema Sandal, "Nisan ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz sınavlarla birlikte, bir yıl içerisinde Çanakkale'de 500'ün üzerinde kişiye Mesleki Yeterlilik sınavları gerçekleştirdik. Sınavlara tüm ilçelerimizden büyük ilgi var. Başvuru sayısı ve sınav alanı uygunluk kriterlerini sağlayan firmalarımız için ilçelerde sınav açabiliyoruz. Örneğin bu ayki Çelik Kaynakçı Mesleki Yeterlilik sınavlarının bir bölümünü Çan ilçemizde düzenledik" dedi.



Sandal, "Çanakkale ili genelinde Mesleki Yeterlilik sınavları için Odamızın her türlü imkanını seferber ediyoruz. ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde inşaat sektörü kapsamındaki mesleklere yönelik Mesleki Yeterlilik sınavları için uygun alanlar oluşturduk. Odamızın otopark alanın bir bölümünü; Ahşap Kalıp, Duvarcı, Betonarme Demircisi, Sıvacı, Isı Yalıtım ve Mantolama ile Karo Kaplamacı mesleklerine yönelik uygulama sınavlarının yapabileceği standarda getirdik. Önümüzdeki dönem zorunlu hale gelen 48 meslek dalına yakın bir dönemde birçok yeni meslek dalı eklenmeye başlayacak. Odamız, yeni eklenecek meslek dallarına yönelik olarak şimdiden gerekli adımları atarak yaparak altyapı çalışmaları yapıyor" diye konuştu.



Sandal, Mesleki Yeterlilik belgesinin ilk alındığında beş yıl süreyle geçerli olduğunu vurgulayarak, adayların belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık zaman diliminin herhangi bir döneminde toplamda 18 ay yeterlilik aldıkları mesleklerinde sigortalı çalıştıklarını belgeledikleri takdirde Mesleki Yeterlilik belgelerinin ikinci beş yıl için sadece belge ücreti ödeyerek 10 yıl için geçerli olacağını sözlerine ekledi.



Genel Sekreter Sandal, oda bünyesinde Mesleki Yeterlilikle ilgili olarak Proje Uzmanı Gökhan Doğru'nun görevlendirildiğini belirterek, bilgi almak isteyenlerin mesai saatleri içinde ulaşarak her zaman bilgi alabileceklerini ifade etti. - ÇANAKKALE