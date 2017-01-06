Çanakkale'de Mesai Saatleri Değiştirildi

Çanakkale'de mesai saatlerinin değiştirildiği bildirildi.



Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından yayınlanan genelgede, kentte uygulanacak mesai saatlerinin 657 sayılı devlet memurları kanununun 100. maddesi uyarınca yeniden düzenlendiği belirtildi.



Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatlerinin 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren sabah 08.30 - 12.30, öğle 13.30 - 17.30 olarak uygulanacağı kaydedildi.