TÜMÜ
Haberler Search
Çanakkale'de Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Çanakkale'de Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 gündür aranan yaşlı kadının, cesedi, köye yaklaşık 4 kilometre mesafede bulundu.

Çanakkale'de Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 gündür aranan yaşlı kadının, cesedi, köye yaklaşık 4 kilometre mesafede bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kösedere köyünde Şadiye Yılmaz (75) 3 gün önce kayboldu.

Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Yılmaz'ı aramak için jandarma ekipleri ile köylüler seferber oldu.

Yaşlı kadının cesedi, kaybolduktan 3 gün sonra köye yaklaşık 4 kilometre mesafede arazide bulundu.

Yılmaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Otopsi, Kadın
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads