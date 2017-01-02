Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 gündür aranan yaşlı kadının, cesedi, köye yaklaşık 4 kilometre mesafede bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kösedere köyünde Şadiye Yılmaz (75) 3 gün önce kayboldu.
Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Yılmaz'ı aramak için jandarma ekipleri ile köylüler seferber oldu.
Yaşlı kadının cesedi, kaybolduktan 3 gün sonra köye yaklaşık 4 kilometre mesafede arazide bulundu.
Yılmaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.
Çanakkale'de Kayıp Kadının Cesedi Bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 gündür aranan yaşlı kadının, cesedi, köye yaklaşık 4 kilometre mesafede bulundu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 gündür aranan yaşlı kadının, cesedi, köye yaklaşık 4 kilometre mesafede bulundu.
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