Çanakkale'de Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 gündür aranan yaşlı kadının, cesedi, köye yaklaşık 4 kilometre mesafede bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kösedere köyünde Şadiye Yılmaz (75) 3 gün önce kayboldu.



Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Yılmaz'ı aramak için jandarma ekipleri ile köylüler seferber oldu.



Yaşlı kadının cesedi, kaybolduktan 3 gün sonra köye yaklaşık 4 kilometre mesafede arazide bulundu.



Yılmaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.