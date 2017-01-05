Çanakkale'de Katlı Otopark ve İş Merkezi Yapılacak

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi'nde katlı otopark ve iş merkezi yapılacak.



İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 5 bin 473 metrekarelik alanda projelendirilen otopark ve iş merkezi projesinin yapım sözleşmesi, düzenlenen törenle imzalandı.



Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, daha önce "Cennet Otoparkı" diye adlandırılan alanda, iş yeri ve ofislerin de bulunduğu 700 araç kapasiteli otopark ve iş merkezi yapılacağını belirtti.



Projenin hayata geçirileceği 5 bin 473 metrekarelik alanda, 2 parsel üzerine iki ayrı bina planlandığı planlanlandığını dile getiren Gökhan, şunları kaydetti:



"Bir tanesi alt katta 20 iş yeri ve üst katta da 107 ofis olmak üzere ve 700 araçlık otopark olmak üzere A blok olacak. Toplam otopark alanı da 19 bin 261 metrekare olarak tasarlanmış. 100 metrekarelik ofisler ve dükkanlar, 12 iş yeri zeminde ve 60 ofis de üst katlarda olmak üzere, toplam kapalı alan 27 bin 21 metrekare olacak. Diğer B blok adlandırdığımız ve ön tarafta, yani Atatürk Caddesi üzerinde kalan bina 8 bin 568 metrekare olacak. Burada da 47 ofis, 8 de iş yeri var. Yani toplam 2 blokta 20 zeminde iş yeri, 107 de ofis olacak. Bu, yap işlet devret modeli ile yapılacak."



Gökhan, sözleşme gereği otoparkın 120 ay süreyle inşaatı yapacak firma tarafından işletileceğini, bunun karşılığında da belediyeye başlangıçta aylık 10 bin lira artı KDV olmak üzere kira ödeyeceğini bildirdi.



Sözleşme imza törenine Belediye Başkan Yardımcıları Handan Özyayla ve Özleyiş Çetin, İmar ve Şehircilik Müdürü Kemal Albayrak, Emlak ve İstimlak Müdürü Zeki Çakır ile Kale Bayar İnşaat ve Yapı Malzemeleri Gıda Turizm İthalat İhracat Sanayi yetkilileri Mustafa Bayar ve Mehmet Ali Bayar katıldı.