Çanakkale'de Karbonmonoksitten Zehirlenen Çift Öldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Doğancılar köyünde yaşayan Sezai (82) ile eşi Hayriye Kaya (73) dün sabah banyoya girerken üşümemek için kömür sobasını banyoya koydu.



Kaya çifti, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.



Oğulları Fethi Kaya tarafından evde bulunan Sezai ve Hayriye Kaya'nın cenazeleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Otopsinin ardından köye getirilen cenazeler ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.