Çanakkale'de "Kar Yağışı" Uyarısı

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü, kentte yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.



Yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan hava tahmin raporuna göre bugün öğle saatlerinde bölgede kar yağışının beklendiği ifade edildi.



Kar yağışının pazar gününe kadar devam etmesinin beklendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, özellikle Kuzey ve Doğu ilçelerindeki yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı olacağı, cumartesi günü ise ?hava sıcaklığının -5 dereceye kadar ineceği belirtildi.



Vatandaşların, hava koşulları karşısında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.