Çanakkale'de Kar Yağışı Başladı

ÇANAKKALE'de, öğleden sonra soğuk havayla birlikte kar yağışı başladı. Kar yağışı zaman zaman, yoğun şekilde etkili oluyor.



Çanakkale'de gece etkili olmaya başlayarak öğle saatlerine kadar süren lodos ve sağanak yağmur, yerini poyraza, soğuk havaya ve kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı 14 dereceden 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışı ilk olarak; Gelibolu İlçesi'nde, ardından Lapseki İlçesi'nde etkili oldu. Son olarak da Çanakkale kent merkezine kadar ulaştı. Yarın sabaha kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, şehirlerarası yollarda, belediye ekipleri de kent merkezinde önlem aldı. Trafik ekipleri de güzergahlarda devriye görevi yaparak sürücüleri uyarıyor.



Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve yolda yürüyen vatandaşların giysileri, beyaza büründü.



- Çanakkale