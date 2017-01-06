Çanakkale'de Kar Yağışı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkileri. Kırılan ağaç dalları araçlara zarar verdi.



Biga'da aralıklar devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Üzerinde kar biriken ağaç dalları kırıldı. Kırılan dallar araçlara zarar verdi. İlçede kar yağışı sürüyor. - ÇANAKKALE