Çanakkale'de kar ve soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor



ÇANAKKALE'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ederken, akşam saat 21.00 itibariyle eksi 5 dereceye düşen sıcaklık yolları buz pistine çevirdi. Çok sayıda araç yoldan çıkıp kaza yaptı. Karayolları ve polis ekipleri ise ulaşımın sağlanabilmesi için durmaksızın çalıştı.



Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Çanakkale kent merkezi ve İlçelerinde bir takım aksaklıklar yaşanıyor. Gündüz etkili olmaya başlayan kar yağışına akşam aşırı soğuk hava da etkilenince en çok karayollarında sıkıntılar yaşandı. Hava sıcaklığı saatler 21.00'i gösterdiğinde eksi 5 dereceye kadar düştü. Buzlanma nedeniyle yollar buz pistine dönüştü. Çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kaza yaşandı. Trafik ekipleri ve Karayolları ekipleri ise trafik akışının devam etmesi için olağanüstü gayret sarf etti. Kent merkezinde, Çanakkale'den Lapseki İlçesine giderken yolun bazı bölümlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle zaman zaman trafik durdu. Özellikle Özbek rampasını çıkmakta zorlanan araçlar tuzlama ve kar küreme çalışması yapılana kadar beklemek zorunda kaldı. Şansını zorlayan araçlar ise yoldan çıkarak kaza yaptı. Trafik ekiplerinin bilgilendirmesi ile Karayolları ekipleri Çanakkale-Bursa ve Çanakkale-İzmir karayolunun belli bölgelerinde sürekli tuzlama ve kar küreme çalışması yaparak trafiği rahatlattı. Öte yandan, Gelibolu-İstanbul karayolunun Koru Dağı mevkiinde ise kar yağışı nedeniyle küçük araçların geçişlerine kontrollü olarak izin verilirken, ağır tonajlı araçlar ise bekletiliyor.



BAYRAMİÇ-ÇAN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI



Kar ve soğuk hava kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de olumsuzluklar yarattı. Bayramiç-Çan karayolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle saat 21.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. Polis ve Jandarma ekipleri, Bayramiç'ten Çan istikametine araçların gidişlerine izin vermiyor. Ekipler, işaretlemeler yaparak yolu trafiğe kapatırken, Bayramiç Belediyesi'nin hoparlöründen yapılan anons ile halkı yolun kapalı olduğu konusunda bilgilendirildi.



AŞIRI KAR YAĞIŞI AĞAÇLARI DEVİRDİ



Biga İlçesinde yoğun kar yağışı ulaşımda yaşanan sıkıntıların yanı sıra, tabiatta ağaçlarında devrilmesine neden oldu. Rafet Gürkaynak Caddesi'nde bulunan bir kafenin tentesine ağaç devrilirken, Kavaklık Caddesinde ağırlığa dayanamayan ağaç dalı bir aracın üzerine devrildi.



SABAHKİ ADA SEFERLERİ İPTAL



Kar yağışı ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz rüzgarı nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A. Ş, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında sabah yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak.