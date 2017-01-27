Çanakkale'de Kar Maskeli ve Silahlı Market Soygunu (2)

SOYGUNCULAR YAKALANDI



Çanakkale'de, market soygunuyla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilerin Karacaören mevkiinde arazide saklandığını tespit etti. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla şüpheliler, çaldıkları kasa ve soygunda kullandıkları silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Öte yandan, soygun anı saniye saniye marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli soyguncuların görevliyi silahla tehdit ederek kasaya götürdüğü, şüphelilerden birinin kasayı boşaltmaya çalıştığı, başaramayınca da yanına alarak arkadaşlarıyla birlikte marketi terk ettiği ortaya çıktı.



