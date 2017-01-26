Çanakkale'de Kar Maskeli ve Silahlı Market Soygunu

ÇANAKKALE'de, kar maskeli ve silahlı 4 kişi, girdikleri markette kasadaki bir miktar parayı alıp kaçtı.



Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki markete giren yüzleri kar maskeli 4 kişi, ellerindeki silahlarla kasiyeri tehdit edip kasadaki paraları alarak yaya olarak kaçtı. Çalışanların ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



- Çanakkale