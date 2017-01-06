Çanakkale'de Jandarmadan Dhkp-C'ye Operasyon: 8 Gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü DHKP-C'nin üniversite yapılanmasına yönelik 5 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Ağaköy'de İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü DHKP-C'nin Üniversite öğrenci yapılanmasına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Dün yapılan operasyonda B.S., D.K., H.A.Ö., B.Ç., S.H., S.Y. E.M. ve Ç.B. isimli 8 kişi gözaltına alındı. Belirtilen adreslerde yapılan aramada; 5 dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet, 3 adet flash bellek,16 adet CD, 10 adet cep telefonu, 8 adet SİM kart, 36 adet afiş, 2 adet propaganda yeleği, 90 adet kitap, 5 adet dergi, 52 adet takvim, 10 adet not defteri, 32 sayfa not kağıdı, 52 adet fotoğraf, 44 adet davetiye olmak üzere DHKP-C terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman ve malzemeler ele geçirildi. Şüpheli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. - ÇANAKKALE