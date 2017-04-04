Çanakkale'de 'Huzur' Uygulaması

Türkiye genelinde yapılan 'Huzur Türkiye-4' operasyonu kapsamında Çanakkale'de 250 polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Karadan ve denizden gerçekleşen uygulamada vatandaşların kimlikleri kontrol edildi.



Çanakkale'de 'Huzur Türkiye' uygulaması kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya terörle mücadele, narkotik, mali suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin aralarında olduğu 250 polis katıldı. Uygulama kapsamında önceden belirlenen noktalarda bazı kişiler, araçlar ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruluyor. Uygulamaya Deniz polisi de destek verdi. Uygulama kapsamında, polis ekipleri, eğlence mekanlarında da kimlik kontrolü yaptı. - ÇANAKKALE