Çanakkale'de Huzur Operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen huzur operasyonunda, gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında huzur ve güven operasyonu düzenledi.



Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 10 kişi yakalandı, bu şahıslardan 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 18 yabancı uyruklu da operasyon kapsamında yakalanıp, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Ekipler, 8 iş yerine ise kimlik bildirme kanununa muhalefet, ruhsatsız i·çki satışı yapmak ve i·zinsiz yabancı uyruklu şahıs çalıştırmaktan idari ceza uyguladı.