Çanakkale'de "Huzur" Operasyonu

Çanakkale'de, çeşitli şubelerde görevli polislerin katılımıyla "huzur" operasyonu başlatıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla "huzur" operasyonu gerçekleştirildi.



Operasyonda çok sayıda ekip kent giriş ve çıkışlarında araç kontrolleri gerçekleştirip kimlik kontrolü yaparken şehir merkezindeki eğlence noktalarında da çalışma yapıldı.



Terör, Asayiş, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı çok sayıda personelin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında, Çanakkale-Bursa ve Çanakkale-İzmir karayollarının yanı sıra çeşitli yerlerde de kontrol noktaları oluşturuldu.



Çanakkale'de yaklaşık 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona Deniz Polisi de destek verdi.