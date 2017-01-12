Çanakkale'de Havayolu Seyahatleri Arttı

Çanakkale Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 artış gösterdi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan (DHMİ), 2016 Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre, Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu sayısı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37'lik artışla 9 bin 802' ulaştı. Dış hat yolcu trafiği ise yüzde 259 artışla 611'e ulaştığı bildirildi.



Aralık ayında havalimanında iç ve dış hat uçak trafiğinin ise toplam 267 olduğu belirtilen açıklamada, Çanakkale Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj trafiğinin de yüzde 64 artışla 81 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.



Geçen yıl Çanakkale Havalimanı'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 184 bin 630 yolcu hizmet aldı.



Bu dönemde toplam uçak trafiği yüzde 20 artışla 5 bin 516'ya kargo, posta ve bagaj trafiği de 918 tona ulaştı. - ÇANAKKALE