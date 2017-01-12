Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiği aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 arttı
Valilikten yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2016 Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiğinin aralık ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37'lik artışla 9 bin 802'ye, dış hat yolcu trafiğinin de yüzde 259 artışla 611'e çıktığı kaydedildi.
Aralık ayında havalimanında iç ve dış hat uçak trafiğinin ise 267 olduğu belirtilen açıklamada, Çanakkale Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj trafiğinin de yüzde 64 artışla 81 ton olarak gerçekleştiği bildirildi. Geçen yıl havalimanından 184 bin 630 yolcu hizmet aldı.
Bu dönemde uçak trafiği yüzde 20 artışla 5 bin 516'ya kargo, posta ve bagaj trafiği de 918 tona ulaştı.
Çanakkale'de Havayolu Kullanımı Arttı
Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiği aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 arttıValilikten yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2016 Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiğinin aralık...
Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiği aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 arttı
-
Türkiye vatandaşlık verecek! İşte aranan şartlar
-
Kıdem tazminatı bekleyenleri umutlandıran açıklama!
-
Altının gram fiyatı tarihi zirveyi gördü!
-
Paylaşılamayan servet! Davanın seyrini değiştirecek rapor mahkemede
-
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam geldi
-
Dolar, 4 lira olur mu? Uzmanı yükselişe karşı uyardı!
-
Ortadireğin vazgeçilmezi el yakıyor! Kilosu fındığı ikiye katladı
-
Halk otobüsünde tecavüze uğrayan kadın, dehşet anını anlattı