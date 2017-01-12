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Çanakkale'de Havayolu Kullanımı Arttı
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Çanakkale'de Havayolu Kullanımı Arttı

Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiği aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 arttıValilikten yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2016 Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiğinin aralık...

Çanakkale'de Havayolu Kullanımı Arttı

Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiği aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 arttı

Valilikten yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2016 Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiğinin aralık ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37'lik artışla 9 bin 802'ye, dış hat yolcu trafiğinin de yüzde 259 artışla 611'e çıktığı kaydedildi.

Aralık ayında havalimanında iç ve dış hat uçak trafiğinin ise 267 olduğu belirtilen açıklamada, Çanakkale Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj trafiğinin de yüzde 64 artışla 81 ton olarak gerçekleştiği bildirildi. Geçen yıl havalimanından 184 bin 630 yolcu hizmet aldı.

Bu dönemde uçak trafiği yüzde 20 artışla 5 bin 516'ya kargo, posta ve bagaj trafiği de 918 tona ulaştı.

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Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, Çanakkale Havalimanı, Çanakkale, Dhmi