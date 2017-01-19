Çanakkale'de Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.



Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle bazı hatlarda feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş', bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 saatlerinde yapılması planlanan seferleri iptal etti.



Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek. - ÇANAKKALE