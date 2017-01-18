Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan askeri personel tutuklandı.
Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında daha önceden işlem yapılarak serbest bırakılan 3. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Üsteğmen S.G, tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
Çanakkale'de Fetö Soruşturması
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan askeri personel tutuklandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan askeri personel tutuklandı.
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