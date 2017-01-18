Çanakkale'de Fetö/pdy Soruşturması

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan üsteğmen tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma çerçevesinde hakkında daha önce de işlem yapılan Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Üsteğmen S.G'yi, yeniden gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G, adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.