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Çanakkale'de Fetö/pdy Soruşturması

Çanakkale'de Fetö/pdy Soruşturması

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

Çanakkale'de Fetö/pdy Soruşturması

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda K.Ç, N.Y, Z.K, H.G, M.T, F.Ö. ve H.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.G. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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