Çanakkale'de Fetö Operasyonu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde örgütün sözde imam ve ablası olduğu iddia edilen çift, Bursa'nın Mudanya ilçesinde yakalandı.



Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale'nin Ezine ilçesinin sözde imamı ve ablası oldukları öne sürülen karı koca'nın izine Bursa'nın Mudanya ilçesinde ulaşıldı. Burada yaklaşık 10 gün önce göz altına alınan E.B ve eşi G.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE