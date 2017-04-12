Çanakkale'de Ev Yangını: 2 Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde bir evde çıkan yangında biri ağır iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Nuri (84) ve eşi Seyhan Topaloğlu'nun (73) yaşadığı evde, elektrikli soba fişinin takılı olduğu prizin alev alması sonucu yangın çıktı.



Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, komşularının yardımıyla evden çıkarılan yaşlı çift, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.



Nuri Topaloğlu, yangında vücudunun yüzde 80'inin zarar görmesi üzerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.