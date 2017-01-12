Çanakkale'de Eğitime Kar Engeli

Çanakkale'nin Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilecek.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 6 Ocak Cuma gününden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerindeki okullarda 12 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Açıklamada şöyle denildi:



"Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerimizde yaşanan kar yağışı, buzlanma ve güncel meteorolojik veriler dikkate alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ilçelerin Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 12 Ocak Perşembe günü resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir."