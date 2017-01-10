Çanakkale'de Eğitime Kar Engeli

Çanakkale il merkezindeki taşımalı eğitim okulları ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak Çarşamba günü eğitim yapılamayacak.



Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı ifade edildi.



Açıklamada, il merkezindeki taşımalı eğitim okulları ile Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine, Yenice, Çan ve Gökçeada ilçelerinde eğitime çarşamba günü ara verildiği bildirildi.



Eceabat ilçesinde ise taşımalı eğitim veren Alçıtepe İlkokulu'nda eğitim yapılmayacağı belirtildi.



Tatil olan noktalardaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.