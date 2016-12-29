Çanakkale'de Eğitime Kar Engeli

Etkili olan kar yağışı ve kış şartları nedeniyle Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde tipi şeklinde devam etti.



Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile Bayramiç ilçesine bağlı, Çırpılar, Karaköy, Evciler, Türkmenli ve Muratlar köylerindeki taşımalı sistem okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.