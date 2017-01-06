Çanakkale'de Dhkp-C Operasyonu: 8 Gözaltı

ÇANAKKALE'de jandarmanın DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 5'i kadın 8 kişi gözaltına alındı.



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DHKP-C terör örgütünün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yapılanmasına yönelik Çanakkale ve ilçesi Biga'da çok sayıda adrese dün sabah eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, B.S., D.K., H.A.Ö., B.Ç., S.H., S.Y., E.M. ve Ç.B. gözaltına alındı.



Operasyonda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ile 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 3 flaş bellek, 16 CD, 10 cep telefonu, 8 simkart, 36 afiş, 2 propaganda yeleği, 90 kitap, 5 dergi, 52 takvim, 10 not defteri, 32 sayfa not kağıdı, 52 fotoğraf ve 44 adet davetiyeye el konuldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleninin ardından adliyeye sevk edildi.



- Çanakkale