Çanakkale'de Depremzedeler Konteyner Okullarda Oy Kullandı

ÇANAKKALE'deki depremzedeler konteyner okullarda oy kullandı



ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Gülpınar ve Tuzla Köyü sakinleri, referandum unda oylarını konteyner okullarda kullandı. Depremin en çok hasar meydana getirdiği Yukarıköy Köyü'nde ise sandıklar köy ilkokulunda kuruldu.



Ayvacık'ın Gülpınar ve Tuzla köylerinde kurulan konteyner okullardaki toplam 5 sandıkta, saat 08.00 itibariyle oy kullanılmaya başlandı. İlk kez konteyner okullarda oy kullanan depremzedeler, referandum un ülke için yararlı olması dileklerinde bulundu.



Depremin en çok yıkıma neden olduğu ve Yörüklerin yaşadığı Yukarıköy Köyü'nde ise depremzedeler, oylarını köy ilkokulu binasında kullandı.



- Ayvacıkçanakkale