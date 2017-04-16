Çanakkale'de Depremzedeler Konteyner Okulda Oy Kullandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlar, oylarını konteyner okulda oy kullandı.



Vatandaşlar, oy kullanmak üzere, depremde hasar gören Gülpınar Şehit Aycan Özdil Yatılı Ortaokulunun yerine kurulan konteyner okula geldi.



Yetkililerden oy pusulalarını alan vatandaşlar, okul bahçesine kurulan konteyner okuldaki iki sandıkta oy verdi.