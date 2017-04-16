Çanakkale'de Davullu-zurnalı Referandum Kutlaması

ÇANAKKALE'de 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonucunun açıklanmasının ardından Ak Parti İl Başkanlığı binası önünde davullu, zurnalı, meşalaleli kutlama yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği için gerçekleştirilen referandum da kesin olmayan sonuçların ulaşmasının ardından Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, il başkanlığına geldi. Partililer de kısa süre sonra burada toplandı. Ak Partili Ayhan Gider, "Hiçbir parti yoktur ki; 15 sene iktidarda kalsın ve oyunu arttırsın. Bu anayasa değişikliği Meclis'ten 550 milletvekilinin onayıyla da geçse, halkımıza soracağız, dedik. Çünkü bu karar ancak halkın onayıyla geçerli olabilirdi. Bugün halkımız sözünü söylemiştir. Bunun üstüne ne bizim, ne de bir başkasının söz hakkı yoktur. Karar da milletin, söz de milletin" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, milletin kazandığını belirterek, "Teknik olarak yüzde 50, artı 1 oy, bildiğiniz gibi skorun netleşmesi demektir. Bu millet bize 'evet' dedi. Yola devam, dedi. Millet yalan atanlara, denize dökerim diyenlere, muhtarlar kapatılacak, lokantalar kapatılacak tarzı, siyasetten uzak gayri ahlaki söylemlere prim vermeyeceğini bir daha gösterdi. O yüzden ben milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır diye düşünüyorum. Bu millet kazanmıştır. Artık koalisyon pazarlıkları, bakanlık pazarlıkları, kısa süreli hükümetler değil, çok daha güçlü hükümetler, çok daha iddialı bir ülke ideali için gayret edecek yeni yönetimler oluşacaktır. Bu yeni yönetim tarzında yüzde 50'den fazla oy almak için daha çok çalışacağız. Daha çok uzlaşacağız. Her kesimle görüşeceğiz, diyen siyasi partiler kazanabilir. Senaryoyla, kasetle, farkı hesapla değil, milletle yürüyenler kazanacaktır. O yüzden Evet diyen de, Hayır diyen de kazanmıştır" diye konuştu.



Ak Partili vekiller konuşmaların ardından ilçeleri ziyaret etmek için parti binasından ayrıldı. Bina önünde çok sayıda partili, ellerinde Türk bayrakları ve davul zurna eşliğinde Ak Partili vekilleri karşıladı. Bu sırada Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın davul çalması, renkli görüntüler oluşturdu. Vekillerin ayrılmasının ardından partililer meşaleler yakarak iskele meydanına yürüdü. Burada 'Başkan Erdoğan', 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları ve havai fişek gösterisiyle partililer referandum dan çıkan sonucu kutladı.



- Çanakkale