18 Mart Üniversitesi'ni Ayağa Kaldıran Canlı Bomba İddiası Yalanlandı

Türkiye genelinde art arda yapılan hain saldırıların ardından bunu fırsat bilen bazı art niyetli kişiler, sosyal medya aracılığıyla Çanakkale'de panik havası oluşturmaya çalıştı. ÇOMÜ kampüsünde canlı bomba yakalandığı yönünde yayılan haberleri üniversite yönetimi yalanladı.



Sosyal medya platformunu kullanarak kentte korku havası oluşturmaya çalışanlar önceki gün 'Reina katliamını yapan cani Çanakkale'de mi görüldü?' şeklinde paylaşımlar yapınca Çanakkaleliler, polis ve jandarma ihbar hatlarını telefon yağmuruna tuttu.



Dün gece geç saatlerde bir başka sosyal medya sitesinde açılan bir başlık ise hem öğrencileri hem de vatandaşları tedirgin etti. Ardından da bazı cep telefonlarına 'Şehrimizde yapılan ihbar ve değerlendirmeler sonucu 5 Ocak 16.00'da başlayan bölge güvenlik OHAL'i kapsamında ikinci duyuruya kadar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlı meslek yüksek okul, yüksekokul ve fakültelerde yapılacak sınavlar ertelenmiştir. Bilginize Çanakkale İl EGM' şeklinde bir mesaj gönderildiği öne sürüldü.



Kentte oluşturulmaya çalışılan panik havasının ardından ÇOMÜ resmi internet sitesinden 'Asılsız ihbarlara itibar etmeyiniz' başlığıyla bir açıklama yayınlandı. ÇOMÜ internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; '05.01.2017 tarihinde, Bölge EGM gönderen başlıklı 'Sınav erteleme duyurusu SMS'i', Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphanesi'nde 'bombalı şahıs', 'Üniversite içerisinde terörist kovalamacası' gibi bildirim, haber ve sosyal medya mesajlarının hepsi asılsızdır. Üniversitemizde eğitim-öğretim, hiçbir değişikliğe uğramadan akademik takvime göre devam etmektedir. Sosyal medyada yayınlanan bu tür mesaj ve iletiler ülkemizde talihsizce yaşanan terör eylemlerinin bir uzantısı olarak yanlış bilgilendirme ve bilgi kirliliğine yol açarak, mensuplarımız ve öğrencilerimizi endişe, şüphe ve kaygıya düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve sizlere gelen bu tür SMS ve mesajları 155'e bildirmeniz önem arz etmektedir" denildi.