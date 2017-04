Çanakkale'de Bulunan Tarihi Eser New York'ta Açık Arttırmaya Çıkıyor

Çanakkale'de bulunan 5 bin yıllık tarihi eser 'Yıldız Avcısı' bugün New York'ta 3 milyon dolara açık artırmaya çıkarılıyor.



New York'taki Christie's müzayede evinde 3 milyon dolardan açık artırmaya çıkarılan 'Guennol Stargazer' (Guennol Yıldız Avcısı) adlı Anadolu bakır çağına ait 23 santimlik kadın heykelinin büyük ilgi görmesi bekleniyor.



Kilden yapılmış en iyi 15 figür arasında gösterilen 5 bin yıllık minik heykel, şık ve modern tasarımı ile 20'nci yüzyıl başlarında modern sanata en büyük ilham veren sanat eserleri arasında gösteriliyor.



Halen New York'lu bir koleksiyoncunun sahibi olduğu Yıldız Avcısı 1966 ve 2007 yılları arasında başta New York Metropolitan Sanat Müzesi olmak üzere ABD ve Avrupa'nın pek çok ünlü müzesinde sergilendi. Heykel, ince boynu üzerindeki büyük oval başı yukarıya dönük olduğu için yıldızlara baktığı şeklinde yorumlandığından böyle adlandırılıyor. Müzayede bugün gerçekleştirilecek.



Bakanlık tepki gösterdi





Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise eserin açık arttırma ile satışına tepki gösterdi. "Guennol Stargazer/Guennol Yıldız Avcısı" adlı eserle ilgili soru üzerine şunları söyledi:



















Bugün New York'taki Christie's Müzayede Evi tarafından organize edilen bir müzayede var. Burada Anadolu kaynaklı bir Kilia heykelciğinin satışa sunulduğunu geçtiğimiz haftalarda öğrendik. Bunun üzerine Washington'daki Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğimiz üzerinden Büyükelçiliğimiz ve New York Konsolosluğumuzla temasa geçerek, bu satışın durdurulması ve muhtemel alıcı adaylarının da bunun Türkiye'de kaçırılmış bir eser olduğunun bilinmesini sağlamak için girişimde bulunduk. Düne kadar müzayede eviyle müzakerelerimiz devam etti. Mektubun bugün şu sıralarda çıkmış olması lazım. Bu ilanda doğrudan müesseseyi hedef almadan farkındalık oluşturmak için daha önce buna benzer eserleri elde eden ama uluslararası hukuka ve ahlaka uygun olarak bunları Türkiye'ye iade eden müzeler ve kuruluşlara ve kişilere teşekkür ettik. Bir anlamda kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. 'Bak böyle yaparsanız size teşekkür ederiz, böyle yapmazsanız mahkemelik olursunuz.' mesajını veren bir ilanımız yayınlandı. UNESCO'nun bu konuyla ilgili uluslararası sözleşmelerinin hükümleri hatırlatıldı bu açık mektubumuzda. Buna rağmen düne kadar müzakerelerimiz ve görüşmelerimizden bir sonuç alamadık. Müracaat ettiğimiz Amerikan mahkemesi bu konuda karar verdi. Mahkemenin geçici kararı şöyle; 'Christie's Müzayede Evi, bu eseri 60 gün boyunca satın alacak kişiye teslim edemeyecek ve ödeme kabul edemeyecek. Yani alıcı ve satıcı arasında bir anlaşma olsa bile bu anlaşmanın karşılık vecibeleri 60 gün yerine getirilemeyecek.