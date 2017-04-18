Çanakkale'de Bu Alanlar Ziyarete Kapalı Olacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 24-25 Nisan Çanakkale kara muharebelerinin 102. yılı anma törenleri dolayısıyla bazı bölgeler ziyarete kapatılacak.



Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "22-25 Nisan tarihleri arasında Anzak Koyu Bölgesi, 24 Nisan saat 00.00'dan 14.00'e kadar Güney Bölgesi (Kilitbahir-Namazgah Tabyası, Rumeli Mecidiye Tabyası, Soğanlıdere Şehitliği, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Bakı Terası yolları, Şehitler Abidesi, Seddülbahir Bölgesi), 24 Nisan saat 14.00'dan 25 Nisan saat 16.00'a kadar Kuzey Bölgesi (Kilye, Kabatepe, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Piyade Alayı, Conkbayırı) ziyarete kapalı olacak". - ÇANAKKALE