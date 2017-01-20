Çanakkale'de Belediye Öğrencilere Elma Dağıttı

Çanakkale Belediyesi kentte bulunan okullarda öğrencilere elma dağıttı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın geleneksel hale getirdikleri etkinlikte Gazi Ortaokulunda öğrencilere elma dağıttığı belirtildi.



Öğrencilerle bir süre sohbet eden Gökhan, Kazdağı yöresi ve bölgedeki tarımın önemine dikkat çekti.



Açıklamada elmaları öğrencilere dağıtan Başkan Gökhan'ın, "Kazdağları'nın korunmasına yönelik bu etkinliğimizi bu yıl da düzenliyoruz. Bu elmaların, tarımın ve bu toprakların korunmasının ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza aşılamak istiyoruz. Bu vesileyle bu sene de elmalarımızı Kazdağları yöresinden temin ettik ve tüm öğrencilerimize dağıtıyoruz. Aynı zamanda Kazdağlarını da gidip görmelerini öneriyoruz. Kazdağları'ndaki mücadelemiz devam edecek." dediği belirtildi.