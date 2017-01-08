Çanakkale'de Bazı İlçelerde Okullara Kar Tatili

Çanakkale'de kar ve buzlanma nedeniyle merkez ilçe ve bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.



Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, "09/01/2017 Pazartesi günü il merkezindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim çalışanı engelli ve hamile personel 09/01/2017 Pazartesi günü bir gün idari izinlidir" dedi.



Çanakkale merkez ile Eceabat, Çan, Lapseki, Ezine, Yenice, Biga, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün, Gelibolu ilçesinde 9-10 Ocak tarihlerinde 2 gün eğitime ara verildi. Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde eğitime devam edilecek. - ÇANAKKALE