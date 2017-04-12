Çanakkale'de Av Yasağı Uyarısı

Çanakkale'de 2016-2017 dönemi av yasağı nedeniyle avcılara yasak konusunda bilgilendirme yapıldı.



Merkez Av Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, sezonun 26 şubat tarihinde ülke genelinde kapandığı hatırlatıldı.



Av yasağının, "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu" uyarınca, av hayvanlarının eş tutma üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerinin dikkate alınarak uygulandığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:



"Bu minvalde avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özelikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında doğal ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda tüm avcı camiasının ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve konu hakkında hassas davranılması gerekmektedir."