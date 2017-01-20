Çanakkale'de 72 Bin Öğrenci Karne Aldı

Çanakkale'de bugün 72 bin 455 öğrenci karne aldı. Karne heyecanı yaşayan öğrencilerden bazıları aldığı başarı belgesiyle mutlu olurken, bazıları da düşük gelen notlarını düzeltmek için daha çok çalışacaklarını belirttiler.



Çanakkale'de bugün, okul öncesi 6.670, ilkokul 21.288, ortaokul 23.364, ortaöğretim 21. 133 olmak üzere toplam 72. 455 öğrenci karne aldı. Özlem Kayalı İlkokulu'nda 11. 30'da düzenlenen karne dağıtım törenine, Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Can Aksoy,İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Programda protokol üyeleri sınıflara giderek öğrencilere karnelerini dağıttı. Ardından sınıflarda protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Programın sonunda protokol üyeleri öğrencilerin okulda hazırlamış olduğu sergiyi gezdi. - ÇANAKKALE