- Çanakkale'de 51 kaçak yakalandı



ÇANAKKALE - Çanakkale'de Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan gitmek için tekneyle denize açılan 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan etkinliklerin görevli olan Sahil Güvenlik SAGET-7 botunun, Kilitbahir Kalesi önlerinde bir teknenin Türk Bayrağı çok temiz olduğu için şüphelenip durdurdu. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan gitmek için içlerinde yeni doğum yapmış ve hamile kadınlarında bulunduğu tamamı Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen ve 3 Ukraynalı organizatör yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Çanakkale Yat Limanına getirildi.