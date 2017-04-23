Çanakkale'de 51 Kaçak Yakalandı

Çanakkale'de Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için tekneyle denize açılan 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan etkinliklerinde görevli olan Sahil Güvenlik SAGET-7 botu, Kilitbahir Kalesi önlerinde bir tekneden şüphelenip durdurdu. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan gitmek için içlerinde yeni doğum yapmış ve hamile kadınların da bulunduğu tamamı Suriye uyruklu 51 göçmen ve 3 Ukraynalı organizatör yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Çanakkale Yat Limanı'na getirildi. - ÇANAKKALE