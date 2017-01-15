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Çanakkale'de 4.8 ve 4.3 Büyüklüğünde 2 Deprem
Çanakkale'de 4.8 ve 4.3 Büyüklüğünde 2 Deprem
15 Ocak 2017 Pazar 12:41
(Tür: Yurt)
(Tür: Yurt)
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[9164472] DHA
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