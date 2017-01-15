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Çanakkale'de 4.8 ve 4.3 Büyüklüğünde 2 Deprem

Çanakkale'de 4.8 ve 4.3 Büyüklüğünde 2 Deprem

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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