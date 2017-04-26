Çanakkale'de 34 mülteci yakalandı



ÇANAKKALE - Çanakkale'de 34 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, bugün Müsellim Boğazı'nda yaptıkları ikinci operasyonda Dut Burnu mevkiinden motorlu lastik bot ile Türkiye'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 34 kaçak göçmen daha yakaladı. İnsan tacirlerinin temin ettiği lastik bot ile denize açılan Suriye, Kongo, Afgan, Kamerun ve Eritre uyruklu 34 mülteci, 1 mil açıkta TCSG 28 Bot Komutanlığının yaptığı operasyonda yakalandı.

Daha öncede kaçmayı deneyenler var

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlerin çoğunun daha önce yapılan operasyonlarda tekrar yakalandığı tespit edildi.