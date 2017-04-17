Çanakkale'de 28 kaçak göçmen kurtarıldı



ÇANAKKALE - Kuzey Ege'de etkili olan lodosa rağmen Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 28 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, lodosun etkili olduğu sabah saatlerinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için motorlu lastik bot ile Ayvacık'ın Sivrice mevkiinden denize açılan Suriye, Eritre, Kongo Venezuela ve Yeni Gine uyruklu 28 kaçak göçmen, 1 mil kadar açıldıktan sonra dalgalar nedeniyle botlarına su dolmaya başladı. Göçmenlerin yardım çağrılarına bölgede devriye görevi yapan TCSG 8 Bot Komutanlığı ekipleri yetişti.

Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakoluna getirilen göçmenlere burada görevliler tarafından verilen gıda paketlerinin yanı sıra battaniye, eşofman, ayakkabı ve çorap verilip ıslak elbiselerden kurtulmaları sağlandı. Kaçak göçmenler, kimlik belirlemesinin ardından Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.