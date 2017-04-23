Çanakkale'de 23 Nisan Coşkusu

Çanakkale'de 23 Nisan coşkusu(Tür: Yurt)

Çanakkale'de 23 Nisan coşkusu

(Tür: Yurt)

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Çanakkale, 23 Nisan