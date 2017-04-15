Çanakkale'de 16 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak için Ayvacık sahillerine gelmeye çalışan 16 göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, bölgede yol kontrolleri yapan Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Ayvacık'ın Behramkale köyü sahil yolunda deniz kenarına gitmeye çalışan 2 ticari taksiyi durdurdu. Durdurulan ticari taksilerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12'si İran, 4'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 16 kaçak çıktı. Yakalanan kaçak göçmenler bir minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yabancı uyruklular Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 2 ticari taksi şoförü ise göçmen kaçakçılığı şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - ÇANAKKALE