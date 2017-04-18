Çanakkale'de 15 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 15 göçmen yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gülpınar sahiline operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 15 kişi yakalandı. Buradan alınıp İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen 15 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.